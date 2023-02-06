رئيس مجلس مدينة القدموس المهندس طارق عطفة لمراسلة سانا : انهيار عدد من الأبنية بمحيط قلعة القدموس الأثرية وانتشال مواطنين اثنين من بين الأنقاض وهما بصحة جيدة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ناشرون سوريون مشاركون في معرض القاهرة للكتاب: نحمل رسالة العلم والثقافة
2023-02-05
وزير الأوقاف: وحدة الشعب السوري كانت من أهم عوامل نصره على الإرهاب
2023-02-05
المؤتمر الدولي لعلوم التربية: أهمية تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
2023-02-05
خلال تقبله أوراق اعتماد سفيرة سورية… الرئيس البرازيلي يؤكد ثبات موقف بلاده الداعم لسورية
2023-02-05
وزير الصحة: 21 بلداً في إقليم شرق المتوسط أعدت استراتيجية أو خطة عمل وطنية بشأن التغذية
2023-02-04
السفير أحمد: سورية حريصة على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعيداً عن أي تسييس
2023-02-04
وزير الأوقاف: سورية ومصر كانتا عبر التاريخ الرافعة الأساسية لنشر الاعتدال ومحاربة الفكر الإرهابي
2023-02-04
محليات
مدير مركز الزلازل لـ سانا.. جميع الهزات الارتدادية اللاحقة للزلزال أضعف شدة
2023-02-06
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2023-02-05
وفاة طالبة جراء حادث سير على أوتوستراد المزة في دمشق
2023-02-05
أضرار بالزراعات المحمية جراء تنين بحري ضرب بعض القرى جنوب طرطوس
2023-02-05
ضبط محطتي محروقات ومعتمد خبز وفعاليات تجارية مخالفة في درعا
2023-02-05
طقس الغد: هطولات مطرية غزيرة متوقعة وثلوج على ارتفاع أكثر من 1000 متر
2023-02-05
هبوط جزئي في طريق بحي المشروع السابع بمدينة اللاذقية
2023-02-05
رياضة
بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج في الدوري الألماني
2023-02-05
نابولي يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2023-02-05
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-02-05
اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الكادر التدريبي المساعد للمدير الفني لمنتخب سورية الأول
2023-02-05
اختتام بطولة طرطوس للشطرنج للفئات العمرية
2023-02-05
مايوركا يفوز على ريال مدريد في الدوري الإسباني
2023-02-05
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يفوز على نظيره الفلسطيني ببطولة غرب آسيا
2023-02-05
اقتصاد
تمديد مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) حتى يوم الجمعة القادم
2023-02-05
زراعة 875 هكتاراً بمحصول الشوندر السكري في منطقة الغاب
2023-02-05
السورية للتجارة بحماة تضع صالة بلدة جرجيسة في الخدمة
2023-02-05
تفعيل خدمة إيصال رواتب المتقاعدين لمكان إقامتهم في مدينة طيبة الإمام بحماة
2023-02-05
بيع أكثر من 23 ألف طن من بذار القمح للفلاحين والجمعيات في حماة ودرعا
2023-02-05
الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-02-05
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 6800 ليرة للدولار الواحد
2023-02-05
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الشريط الإخباري
وزير الأوقاف: وحدة الشعب السوري كانت من أهم عوامل نصره على الإرهاب
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الدكتور ضميرية: تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات
رئيس مجلس مدينة القدموس المهندس طارق عطفة لمراسلة سانا : انهيار عدد من الأبنية بمحيط قلعة القدموس الأثرية وانتشال مواطنين اثنين من بين الأنقاض وهما بصحة جيدة
2023-02-06
2023-02-06
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