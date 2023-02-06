رئيس مجلس مدينة القدموس المهندس طارق عطفة لمراسلة سانا : انهيار عدد من الأبنية بمحيط قلعة القدموس الأثرية وانتشال مواطنين اثنين من بين الأنقاض وهما بصحة جيدة