تكريم 150 مشاركاً في مشروع إحياء التراث السرياني الشعبي في حلب

حلب-سانا

كرمت مطرانية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس خلال حفل أقامته مساء اليوم 150 مشاركاً من كبار السن في مشروع إحياء التراث السرياني الشعبي بعنوان (العودة إلى الأصالة السريانية) وذلك في صالة المطران يوحنا إبراهيم في حي السليمانية بمدينة حلب.

وتضمن الحفل تقديم فقرات فنية من التراث والفلكلور السرياني تنوعت بين التراتيل والأناشيد الدينية والأغاني والأهازيج الشعبية التي تغنى في المناسبات الاجتماعية والأعراس والتي تحاكي التقاليد والعادات الاجتماعية القديمة قدمها كبار السن، إضافة لأغان وطنية تعزز الشعور بالانتماء للأرض والوطن.

وتم عرض منتجات من المشغولات اليدوية التراثية من الألبسة والمطرزات والأعمال الخشبية واللوحات الفنية وبعض أنواع الحلويات والمأكولات.

وبين المطران بطرس قسيس مطران حلب للسريان الأرثوذكس في تصريح لمراسل سانا أن هدف المشروع هو إحياء التراث السرياني السوري المحكي وحفظه من الضياع وتعزيز روح الانتماء للوطن، لكون سورية هي أرض الديانات والقديسين، إضافة للاهتمام بشريحة مهمة من أبناء الشعب السوري وهي كبار السن من أبناء الكنيسة الذين يحفظون كنزاً مخفياً بداخلهم تم العمل على إعادة إحيائه من جديد وإخراجه للعلن.

وأوضحت منسقة مشروع إحياء التراث السرياني الشعبي مايا عيسى أن المشروع الذي انطلق منذ أربعة أشهر ويشمل محافظات حلب وحمص والحسكة تضمن إجراء لقاءات مع كبار السن، تمحورت حول الكنائس المنسية بين حلب وإدلب وعن العادات والتقاليد، وأجواء الأفراح التراثية، والأمثال الشعبية واللغة والألحان السريانية، والمطبخ السرياني، والشخصيات الريادية، بهدف إعادة إحياء التراث المحكي واللامادي، مبينة أن احتفال اليوم هو تقييم لما تم تنفيذه بالمشروع والتفكير بما سيتم عمله في هذا المجال مستقبلاً.

وقال المشارك جوزيف كيلاجين: إنه اطلع على معلومات قيمة عن التراث السرياني خلال مشاركته في المشروع، وقدم معزوفات سريانية فلكلورية وشعبية على آلة الأورغ لاقت استحسان الحضور.

ولفت نبيل بيطار إلى أهمية الفرصة التي أتيحت له بالمشاركة في إعادة إحياء التراث السرياني الذي يفتخر به من خلال تقديم التراتيل والأناشيد الدينية والسريانية والرقصات الفلكلورية، داعياً لحماية هذا التراث وإعادة إحيائه.

قصي رزوق

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