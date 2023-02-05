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أضرار بالزراعات المحمية جراء تنين بحري ضرب بعض القرى جنوب طرطوس

2023-02-05

طرطوس-سانا

أدى تنين بحري ضرب اليوم عدداً من القرى في سهل ميعار جنوب طرطوس إلى أضرار بالزراعات المحمية.

وأوضح رئيس دائرة زراعة منطقة طرطوس المهندس سهيل الشيخ في تصريح لمراسل سانا أن التنين البحري ضرب قرى عرب الشاطئ والمنطار والزيادة وسمكة، وألحق أضراراً كبيرة بالزراعات المحمية طالت 38 بيتاً محمياً مزروعاً بالبندورة والفاصولياء والخيار والباذنجان وأغلبها في مرحلة الإنتاج.

وأشار إلى أن نسبة الضرر في البيوت الزراعية المحمية تتراوح بين 20 و50 بالمئة.

يذكر أن الأحوال الجوية التي تمر بها المحافظة أدت أمس لأضرار بالزراعات المحمية في ريف بانياس.

ذوالفقار أبو غبرا

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