اختتام بطولة طرطوس للشطرنج للفئات العمرية

طرطوس-سانا

اختتمت بطولة طرطوس للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية للعبة للفئات العمرية، بمشاركة أكثر من 75 لاعباً ولاعبة مثلوا مختلف أندية المحافظة.

وحقق المركز الأول في منافسات الذكور بفئة 6 سنوات إيفان غانم، وبفئة 8 سنوات كريم سليمان، وبفئة 10 سنوات نور الدين مبارك، وبفئة 12 سنة زين عبد الله، وبفئة 14 سنة علي صبح، وبفئة 16 سنة أشرف معلا، وبفئة 18 سنة محمود سليم، وبفئة 20 سنة خضر غانم.

وفي منافسات الإناث، حققت المركز الأول بفئة 6 سنوات أسيل جندل، وبفئة 8 سنوات بيلسان جندل، وبفئة 10 سنوات ماري دالي، وبفئة 12 سنة مدى هاشم، وبفئة 14 سنة آنا وسوف، وبفئة 16 سنة آية حمدان.

رئيس اللجنة الفنية للعبة بطرطوس سامر نجوم قال في تصريح لـ سانا: إن البطولة شهدت منافسات قوية، وأفرزت مجموعة متميزة من المواهب، وسيتم بناء على نتائجها انتقاء منتخب طرطوس للمشاركة ببطولة الجمهورية خلال الفترة القادمة.

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