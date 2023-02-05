الوطنية للتمويل الأصغر: تعاون مع السورية للتأمين وضمان المخاطر وقروض تصل إلى 30 مليوناً

دمشق-سانا

ساهم القانون الجديد لإحداث مصارف التمويل الأصغر بتنوع وتوسيع قائمة المنتجات والخدمات المصرفية، التي يقدمها مصرف الوطنية للتمويل الأصغر لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وموظفي القطاعين العام والخاص وفئات المسرحين والجرحى وذوي الشهداء.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر منير هارون في لقاء مع مراسل سانا أن المصرف يطمح في رؤيته للعام الجاري إلى توفير حلول تمويلية خاصة بقطاع الصناعة، حيث قرر رفع سقف القروض الصغيرة التي يمنحها إلى 30 مليون ليرة سورية، وذلك انسجاماً مع القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي مؤخراً برفع سقوف القروض، وربطها برأسمال كل مصرف.

وفي مؤشر على ازدياد الدور التنموي للمصرف، ولا سيما بعد تحوله إلى مصرف للتمويل الأصغر، تجاوز العدد الإجمالي للقروض الممنوحة من قبله في الشهر الأول وحده من العام الجاري عتبة 1255 قرضاً، مقارنة بـ 881 قرضاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أوضح هارون، مشيراً إلى أن الفوائد تتراوح ما بين 2 و20 بالمئة سنوياً، تبعاً لغايات التمويل وبأقساط شهرية متساوية على مدد سداد تصل إلى 10 سنوات.

ولفت هارون إلى أن المصرف تمكن من تنويع محفظة الضمانات المطلوبة لمنح القروض، لتضم “الكفلاء الشخصيين ورهن العقارات أو المصوغات الذهبية أو السيارات وبوليصة التأمين على الحياة وضد التعثر”، مبيناً أن المصرف يمنح القروض بدءاً من 250 ألف ليرة لغايات إنتاجية وتعليمية وزراعية وفورية، ويقدم قروضاً موجهة للمسرحين مثل قرض “وطني” و”وطني بلس” و”جريح وطنط، وهناك قرض “عمرها” لترميم الأسواق التراثية في محافظتي حلب وحمص، بسعر فائدة تفضيلي قدره 5 بالمئة سنوياً.

ووفر المصرف مؤخراً فرصة لحصول الطلاب على “لابتوب” مناسب للدراسة أو العمل بمواصفات عالية وسعر منافس، من خلال قرض “تعليمي بلس” بأقساط شهرية إما 78 ألف ليرة أو 143 ألف ليرة على خمس سنوات، حسبما أكد هارون الذي بين أيضاً أن المصرف يقدم إلى جانب القروض خدمات فتح الحسابات الجارية والتوفير والوديعة لأجل.

كما يلاقي القرض الفوري الذي بدأ المصرف بمنحه عام 2021 إقبالاً كبيراً من قبل الموظفين، ولا سيما أنه يمنح دون كفلاء، شريطة تقديم بيان بالراتب وبتمويل يصل إلى مليون ليرة سورية، حيث بلغ العدد الكلي حتى تاريخه 11057 قرضاً بحجم تجاوز الـ 8 مليارات و800 مليون ليرة سورية.

وبهدف توفير ضمانات أكبر للقروض، أشار هارون إلى أن المصرف سبق أن وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض، تقوم بموجبها المؤسسة بضمان القروض الممنوحة من المصرف للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا تتوافر لديها الضمانات الكافية، ووقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين تقوم بموجبها المؤسسة بإصدار كفالات لقروض الدخل المحدود التي لا تزيد على 5 ملايين ليرة، من خلال بوليصة “تأمين على الحياة وضد التعثر”.

ويواصل المصرف العمل على تبسيط الإجراءات، وفقاً لهارون، حيث وقع عدة اتفاقيات مع شركتي الحوالات “الهرم” و”الفؤاد” وشركة “إم تي إن”، لتسهيل عمليات تسديد الأقساط الشهرية بشكل فوري، عبر مراكز هذه الشركات المنتشرة بالمحافظات، وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمتعاملين مع المصرف من خلال تطبيق “إم تي إن” كاش موبايل.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير تأسست عام 2011 من خلال شراكة الأمانة السورية للتنمية مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، برأس مال قدره 330 مليون ليرة سورية وبدعم من الأمانة، بلغ رأسمالها عشرة مليارات ليرة نهاية العام 2020، وتطبيقاً لنص القانون رقم 8 لعام 2021 وفقت المؤسسة أوضاعها للعمل تحت اسم مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، وتم رفع رأسماله ليصبح 33 مليار ليرة.

وسيم العدوي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency