مبادرة في مركز السنابل للعلاج الفيزيائي لتسليط الضوء على حالات علاج ناجحة لجرحى الحرب

الحسكة-سانا

سلطت المبادرة التي استضافها مركز السنابل للعلاج الفيزيائي المجاني في الحسكة، الضوء على جرحى الحرب وإصرارهم على مواجهة حالاتهم، وتلقي العلاج والعودة لحياتهم الطبيعية.

المبادرة التي نفذتها جمعية سنابل الأمل الخيرية في الحسكة، تحت عنوان “وراء الشمس رجال دافعوا عن الوطن”، تأتي وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية خضر خليل ضمن مساعي الدعم للجرحى، ومتابعتهم للعلاج بالمركز الذي يقدم خدمات متنوعة، منها مشروع “صحتك أولا”، من خلال إحالة المرضى في الجمعية إلى أطباء، وتقديم الدعم النفسي لذوي الإعاقة، مؤكداً ضرورة الاستمرار بدعم الجمعية لإنجاز هذه الخدمات.

جريح الحرب أحمد العبد الله الذي قام بتركيب 3 مفاصل اصطناعية، بين أنه يتابع العلاج الفيزيائي في مركز السنابل على مدار الأسبوع، وهو يتلقى عناية ومتابعة دائمة بإشراف الأطباء، حيث يتماثل للشفاء حالياً بفضل الخدمات المقدمة.

وذكر المصاب محمد حميدي أنه تعرض لبتر في قدمه خلال تأديته واجب الدفاع عن الوطن بصفوف الجيش العربي السوري، إضافة إلى إصابة عصبية في يده التي يتابع علاجها فيزيائياً لتعود إلى حالتها الطبيعية، منوهاً بالمعاملة الخاصة التي يتلقاها جرحى الحرب ضمن المركز.

يذكر أن مركز السنابل للعلاج الفيزيائي افتتح منذ أربع سنوات، ويقدم خدماته مجاناً.

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