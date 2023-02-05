حملة للقاح المدرسي في الحسكة تستهدف 36 ألف تلميذ

الحسكة-سانا

أطلقت مديرية التربية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة حملة للقاح المدرسي، تستهدف تلاميذ الصف الأول والسادس في عموم مدارس المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان، أن المديرية عن طريق دائرة الصحة المدرسية اتخذت الإجراءات اللازمة للوصول إلى شريحة التلاميذ المستهدفين في الحملة، من خلال تأمين اللقاحات والكوادر الطبية والصحية المختصة بإعطاء اللقاح، بالتعاون مع مديرية الصحة وأصحاب وسائل نقل خاصة لنقل الفرق الطبية إلى المدارس في أرياف المحافظة.

من جانبه أشار مدير الصحة المدرسية الدكتور خالد الحسين إلى أن الهدف من الحملة إعطاء نحو 20 ألف تلميذ من تلاميذ الصف الأول و16 ألف تلميذ في الصف السادس لقاحات الشلل والثنائي والكهلي وفق خطة عمل وضعت بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وتستمر حملة اللقاح على المدارس ثلاثة أشهر، للوصول إلى كل الفئات المستهدفة.

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