التربية ومشروع جريح الوطن يناقشان القضايا التعليمية المتعلقة بالجرحى وآلية تنفيذها

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع مع فريق مشروع جريح الوطن اليوم الواقع الراهن للتمكين التعليمي للجرحى، والخطة التعليمية المتعلقة بهم للعام الدراسي الحالي.

وناقش الجانبان آلية وضع خطة تنفيذية تشجع جرحى الحرب على إكمال تعليمهم، وتحقق طموحاتهم من خلال المعرفة والتطور المهني، وتسهيل كل تلك التفاصيل التعليمية والامتحانية المتعلقة بها.

وعرض فريق مشروع جريح الوطن وفقاً لما نشرته الوزارة على صفحتها في الفيسبوك نسبة التطور الحاصل في بيانات الجرحى الذين حصلوا على شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وخاصة بعد توقيع الاتفاقية العام الماضي بين الوزارة ومشروع جريح الوطن، وخطة العمل التعليمية للعام الدراسي الحالي، حيث نال 163 جريحاً شهادة التعليم الثانوي عام 2022 بزيادة 98 جريحاً عن العام 2021، فيما نال 123 جريحاً شهادة التعليم الأساسي عام 2022 بزيادة 70 جريحاً عن العام 2021.

الوزير طباع أكد دعم الوزارة لكل ما يمكن جرحى الحرب من إكمال التعليم وتقديم الامتحانات ونيل الشهادات، مشيرا إلى أن العمل جار لإصدار مذكرة تنظم كل الأعمال التعليمية المتعلقة بجريح الوطن وفق قرار وزاري يضمن سهولة وصول المتعلم إلى غايته، إضافة إلى أن العمل مستمر للاستفادة من الجلسات الامتحانية والدروس المقدمة عبر المنصات التربوية والقناة الفضائية التربوية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتقدم للامتحانات العامة بالنسبة للجرحى وتوفير الكتب اللازمة وغير ذلك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency