روسيا تطور كاميرات مراقبة قادرة على العمل في أصعب ظروف الطقس

موسكو-سانا

أعلنت شركة بليك إينفورم الروسية أنها طورت جيلاً جديداً من كاميرات المراقبة الخارجية القادرة على العمل في أصعب ظروف الطقس.

ونقل موقع ارني عن الشركة قولها: إن كاميرات بي إس 6 الجديدة مزودة بهياكل مصنوعة من الألمينيوم الخاص وتتمتع بحماية من الماء والغبار، الأمر الذي يمكنها من العمل في الأماكن المفتوحة وتثبيتها على هياكل السفن أيضاً.

وحصلت هذه الكاميرات على تقنيات الأشعة تحت الحمراء، ما يمكنها من توثيق الصور والفيديوهات في ظروف الإضاءة المنخفضة، وأتت عدساتها بدقة 8 ميغابيكسل مع قدرات تقريب كبيرة.

وزودت هذه الكاميرات تبعا لمطوريها بتقنيات خاصة كنظام التدفئة الذكي الذي يمكنها من العمل في المناطق شديدة البرودة كالقطب الشمالي، ويمكن لهذه الكاميرات أيضاً العمل بسلاسة في درجات حرارة منخفضة ومرتفعة.

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