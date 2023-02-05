اعتصام في فيرونا الإيطالية رفضاً للعقوبات على روسيا وتسليح نظام كييف

روما-سانا

اعتصم أكثر من 500 شخص في الساحة المركزية بمدينة فيرونا الإيطالية للاحتجاج على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، وللمطالبة بانسحاب إيطاليا من الناتو، ووقف توريد الأسلحة إلى نظام كييف.

وذكرت وكالة تاس أن الاعتصام جاء بمشاركة عدة جهات، من بينها جمعية فينيتو روسيا، والحركة العامة فيرونا من أجل الحرية.

وقال بالمارينو زوكاتيلي رئيس جمعية فينيتو روسيا لمراسل تاس: “نحن نعتبر الناتو منظمة خطيرة تعزز سياسة الحرب ومن الخطير جدا الاستمرار في تسليح أوكرانيا، البلد الذي نعرف من يتحكم فيه، بالإضافة لذلك نرى أنه من الصواب استيضاح أسباب تدخل روسيا التي أجبرت على شن العملية العسكرية الخاصة”.

وأضاف زوكاتيلي: “نحن نعارض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وندعو لوقف الأعمال العدوانية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة التي يبدو أنها تفعل كل ما بوسعها لتوسيع نطاق الحرب”.

ورفع منظمو المظاهرة لافتات كبيرة تحمل شعارات تدعم انسحاب إيطاليا من الناتو، ورفع العقوبات المناهضة لروسيا، فيما حمل عدد من المشاركين الأعلام الروسية.

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