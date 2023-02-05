الهلال السعودي يتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية

الرباط-سانا

تأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، عقب فوزه على الوداد المغربي بضربات الترجيح.

وافتتح المدافع المغربي أيوب العملود التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة52، ثم تمكن المهاجم السعودي محمد كنو من تسجيل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء.

وفاز الهلال بضربات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسيلعب الهلال في الدور قبل النهائي من البطولة مع فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency