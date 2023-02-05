SCS-NET

الهلال السعودي يتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية

2023-02-04

الرباط-سانا

تأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، عقب فوزه على الوداد المغربي بضربات الترجيح.

وافتتح المدافع المغربي أيوب العملود التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة52، ثم تمكن المهاجم السعودي محمد كنو من تسجيل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء.

وفاز الهلال بضربات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسيلعب الهلال في الدور قبل النهائي من البطولة مع فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الهلال السعودي يحرز لقب دوري أبطال آسيا

طوكيو-سانا توج الهلال السعودي اليوم بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه أوراوا ريد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved