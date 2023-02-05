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مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

2023-02-04

لندن-سانا

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ  22 من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتقدم مانشستر يونايتد أولاً بعد مرور سبع دقائق عن طريق ركلة جزاء نفذها برونو فيرنانديز، وفي الشوط الثاني سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 62 ، فيما قلص جيفري شالوب الفارق بتسجيله هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 72 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

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