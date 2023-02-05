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وفاة شاب وإصابة آخر جراء سقوط سقف خشبي لمنزل مهجور في حلب

2023-02-04

حلب-سانا

توفي شاب، وأصيب آخر بجروح اليوم جراء سقوط سقف خشبي لمنزل مهجور عليهما في حي الفردوس بمدينة حلب، أثناء قيامهما بسحب الأخشاب منه.

وبين مصدر في قيادة شرطة حلب لمراسل سانا أنه تم إسعاف المصاب إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وأوضحت لجنة السلامة العامة بالمحافظة أن المنزل مؤلف من طابق واحد، وهو مهجور منذ نحو عقدين من الزمن ومتهدم بشكل جزئي، لافتة إلى أن الجهات المعنية قامت بمسح المنطقة سابقاً ونظمت فيها العديد من التقارير الفنية حول حالة المنازل والمباني.

قصي رزوق

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