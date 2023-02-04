طقس الغد… الجو ماطر فوق أغلب المناطق وثلوج على المرتفعات التي تزيد على ألف متر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة فوق المنطقة الساحلية، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة، تتجاوز 80 كيلو متراً في الساعة، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 9 / 4

المنطقة الجنوبية 9 / 3

المرتفعات الجبلية 5 / ناقص 4

المنطقة الوسطى 12 / 2

المنطقة الساحلية 13 / 8

المنطقة الشمالية 7 / صفر

منطقة الجزيرة 8 / 3

المنطقة الشرقية 13 / 4

منطقة البادية 13 / 5/.

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