العازفان وسيم وماريو بطرس: الموسيقا شغفنا الدائم وحلمنا العزف في بلدان طريق الحرير

حمص-سانا

جمع العازفان وسيم وماريو بطرس بين الموسيقا ودراسة الطب، فقدما نموذجاً للطموح والإرادة والشغف بالفن، وأصبحا من العازفين الموسيقيين المهمين في محافظة حمص.

وفي لقاء مع مراسلة سانا قال وسيم: “بدأت بالعزف على آلة الأورغ وأنا في عمر الخمس سنوات مع رعاية وتشجيع من الأهل، من خلال التدرب عند أفضل أساتذة العزف في حمص، فكان حصولي على الريادة في العزف على مستوى القطر لعامين متتاليين أمراً سهل المنال، إضافة إلى مشاركتي وأنا بعمر الحادية عشرة في مهرجان الأطفال المتميزين العرب في القاهرة”، لافتاً إلى أن أخاه ماريو نشأ على وجود آلة الأورغ في المنزل، فبدأ بالتعلق بها وبشغف أكبر.

بدوره لفت ماريو إلى دور عازف البيانو سلام الوعري الذي فتح له أبواباً عدة في عالم الموسيقا بمجال التوزيع وكتابة النوتة وقيادة الفرق إلى أن غدا ملحناً وموزعاً، فلديه الآن نحو 100 لحن، بعضه منشور والآخر غير منشور أو مشغول جزئياً، وتوزيعاته الموسيقية باتت منتشرة حول العالم عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، إضافة لتلحين وتوزيع أغان خاصة للأطفال باللغة العربية لمواقع تعليمية تربوية في الأردن والتعاون مع فرق محلية في سورية وفرق أوروبية في السويد، معتبراً أن العمل المميز يحتاج لوقت وجهد ونقد للذات للوصول إلى النتيجة الفنية الراقية.

ولفت الأخوان إلى أنهما يسعيان جاهدين لنشر الفكر الموسيقي الذي يحملانه وتقديم شيء مختلف عما يقدم من حفلات موسيقية، حيث أسسا فرقة موزاييك الموسيقية عام 2012 مع 11 شاباً وشابة من الهواة المحبين للموسيقا من أطباء ومهندسين وموسيقيين وكانت انطلاقتهما بحفلات في عدة مناطق وكان الحفل الموسيقي الأول لهما على مسرح قصر الثقافة في حمص عام 2014 وتتالت مشاركاتهما في كل عام وفي مهرجاني القلعة والوادي والشام بتجمعنا ومع مدرسة القرية الصغيرة بدار الاوبرا، إضافة لمشاركتهما عامي 2017 و 2019 في أقدم مهرجان جاز في أوروبا بمدينة كلوج الرومانية ومهرجان الخبرات العالمية الذي يقام بين السفارات في رومانيا أيضاً، وكان آخر حفل طريق الحرير، حيث عملا لتقديم عرض موسيقي متكامل العناصر الفنية.

وعن دراستهما للطب البشري وموهبتهما الموسيقية رأى الأخوان أن الموسيقا غذاء الروح وهي لغة عالمية تلامس الإحساس، وأنه لا يوجد تعارض بين الموسيقا والطب فكلاهما فن.

وعن مشاريعهما المستقبلية أكدا أن لديهم الكثير من المشاريع المتميزة وأهمها سعيهما للعزف في بلدان طريق الحرير وتقديم توزيعاتهم الموسيقية التي يميلون من خلالها للدمج بين الثقافتين العربية والغربية وتقديمها بقوالب موسيقية محببة.

وعن طرح ماريو لألبوم فيروز مؤخراً أكد أنه عمل على عزف 12 أغنية لفيروز على آلته البيانو بمناسبة ميلاد فيروز ويتم التحضير حالياً لإطلاق الألبوم الأول لفرقة موزاييك نهاية شباط القادم.

مثال جمول

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