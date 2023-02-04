ولفرهامبتون يفوز على ليفربول بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق ولفرهامبتون على فريق ليفربول بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنكليزي.

وأحرز أهداف ولفرهامبتون كل من جويل ماتيب لاعب ليفربول الهدف الأول بالخطأ في الدقيقة ال/7/، ثم أضاف كريج داوسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12، وفي الشوط الثاني أحرز روبن نيفيز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 71 من زمن المباراة.

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 29 نقطة فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة.

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