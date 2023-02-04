باقري كني: إيران تتابع اتصالاتها مع الأطراف الأخرى حول الاتفاق النووي

طهران-سانا

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني علي باقري كني أن بلاده تتابع اتصالاتها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق حول الاتفاق النووي.

وقال باقري كني في تصريح اليوم: “إن إيران هي الجانب المدعي الذي يملك الحق في قضية الاتفاق النووي، وأعلنت مراراً استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق، فيما الجانب الأوروبي هو المدعى عليه”، معرباً عن أمله بأن تنتهي مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية.

وأوضح باقري كني أن الساحة الدولية شهدت نقطة رئيسية هي تراجع مكونات القوة للجهات الغربية الفاعلة في النظام الدولي، وهو ما يلاحظ بشكل خاص في الوضع الحالي، وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية مع مرور الوقت يصبح أفول أمريكا وأوروبا أكثر موضوعية، لافتاً إلى أنه من ناحية أخرى شهد العالم صعود القوى الناشئة التي تعمل على إنشاء آلياتها متعددة الأطراف من أجل منع البلطجة الغربية وخاصة الأمريكية عبر استخدام المؤسسات الدولية.

وأشار باقري كني إلى دور منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس كمنظمات تعتمد عليها القوى الناشئة في العالم لتحدي النظام الغربي الموجه ضد مصالح الدول الاخرى.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي انتقد في وقت سابق اليوم مواقف الدول الغربية تجاه الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الغربيين قدموا تقارير كاذبة عن موقف إيران بهذا الصدد.

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