إصابة شخصين جراء انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية

كابول-سانا

أُصيب شخصان جراء انفجار سيارة مفخخة، بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران قوله في بيان اليوم: إن “سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من طريق بشتونستان في كابول، وذلك بالقرب من القصر الرئاسي وعدد من المباني الحكومية، ما أسفر عن إصابة شخصين”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي الـ 11 من كانون الثاني الماضي قتل 5 مدنيين إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري بالعاصمة في مطلع الشهر الماضي عن سقوط قتلى وجرحى، لم تحدد السلطات عددهم.

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