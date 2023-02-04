الاحتلال يعلن مخططين لإقامة 1230 وحدة استيطانية في محيط القدس

القدس المحتلة-سانا

بدعم من الإدارة الأمريكية، أعلن الاحتلال الإسرائيلي مخططات استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس المحتلة وشمالها الشرقي، في انتهاك جديد للقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وتطالب بوقفه، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير نشره اليوم على موقعه الإلكتروني أنه بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القدس المحتلة، أعلنت سلطات الاحتلال مخططين استيطانيين جنوب القدس، يتضمن الأول إقامة 1070 وحدة استيطانية على أراضي حي الثوري وأجزاء من أراضي بلدتي جبل المكبر وصور باهر، والثاني يتضمن إقامة 160 وحدة استيطانية في مستوطنة مقامة عند شارع القدس- الخليل.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال استولى على أكثر من 500 دونم بين بلدتي حزما وجبع شمال شرق القدس لتوسيع طريق استيطاني، لافتاً إلى أن هذا يؤكد وجود ضوء أخضر تلقته سلطات الاحتلال من الوزير الأمريكي والفريق الذي تركه وراءه في مدينة القدس، لمواصلة الضغط على الفلسطينيين خدمة لمصالح الاحتلال.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال سلمت أصحاب 13 منزلاً في بلدة جبل المكبر بالقدس إخطارات بهدمها خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار مخطط ممنهج لتهجير أهالي البلدة، موضحاً أن الفلسطينيين نفذوا إضراباً شاملاً في البلدة رفضاً لهدم المنازل، بينما اضطر الاحتلال تحت ضغط الحملات التي نظمها الفلسطينيون تضامنا مع أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس والرفض الدولي لتهجيرهم إلى إرجاء تنفيذ مخططه لهدمها إلى حزيران المقبل.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة جبل المكبر ومنشأتين تجاريتين في بلدتي سلوان وصور باهر بمدينة القدس، ومنزلين في بلدتي الولجة وبيت جالا في رام الله، بينما سلمت إخطارات بهدم أربعة منازل ومنشأتين زراعيتين في بلدة يطا بالخليل.

وأفاد التقرير بأن المستوطنين نفذوا خلال الأسبوع الماضي بحماية قوات الاحتلال مئات الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث اقتحموا أحياء في مدن القدس ونابلس والخليل ورام الله وبيت لحم وأريحا، وأحرقوا منازل وسيارات ومحال تجارية، وقطعوا طرقات من شمال الضفة إلى جنوبها واعتدوا على الفلسطينيين في بلدات بيتا وحوارة وبرقين وعقربا ومجدل بني فاضل وقوصين جنوب نابلس، وفي قرى عين البيضاء وبردلة وكردلة بالأغوار الشمالية، بينما استولوا على مساحات من بلدة تقوع في بيت لحم وبدؤوا بشق طريق استيطاني.

وأوضح التقرير أن منظمات حقوقية دولية أكدت في تعقيبها على هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين ومنشآتهم أن هذه الإجراءات والممارسات القمعية المتواصلة ترقى إلى مستوى جريمة حرب، تضاف إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد، مطالبة الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصري “أبارتهايد”.

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