الجيش الروسي يقضي على أكثر من 200 عسكري أوكراني ويدمر مستودعات أسلحة وآليات عسكرية أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن قوات الجيش الروسي قضت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على أكثر من 200 عسكري أوكراني، ودمرت مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة أيضاً: إن القوات الروسية واصلت هجماتها في أكثر من محور حيث شنت غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف تشكيلات اللواء “92 ميكانيكي” في مناطق كراكمالنو وبيريستوف بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على 30 جندياً أوكرانياً وتدمير مركبات مصفحة.

وأضاف البيان: “بالقرب من منطقة ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية تم استهداف نقاط تمركز القوات الأوكرانية، والقضاء على أكثر من 100 جندي خلال اليوم الماضي”.

وفي اتجاه دونيتسك قال البيان: “نتيجة للعمليات الهجومية سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع ذات أهمية إستراتيجية، ونتيجة للقصف المدفعي تم القضاء على نحو 60 جندياً أوكرانياً، وتدمير عدد من الآليات العسكرية ومدفع هاوتزر من نوع مستا بي ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع وقاذفة صواريخ من نوع غراد”.

وتابع البيان: “وفي منطقتي كراماتورسك وغوليدار التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودعين للذخيرة والصواريخ”.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه قال البيان: “استهدف الجيش الروسي بقصف مدفعي وحدات تابعة للجيش الأوكراني، وتمكن من القضاء على أكثر من 35 جندياً وتدمير دبابة وناقلتي جند مدرعتين ومدفعي هاوتزر من طراز مستا بي”.

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