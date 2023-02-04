SCS-NET

فوز العربي على عمال السويداء في دوري كرة القدم للسيدات

2023-02-04

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على عمال السويداء بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية في افتتاح منافسات إياب الدوري العام للسيدات بكرة القدم.

وسجل لفريق العربي تالا نور الدين ثلاثة أهداف وشهد عامر.

وأشار مدرب فريق عمال السويداء وسام دوارة في تصريح لسانا إلى أن المباراة أقيمت وسط أجواء باردة وماطرة، وأرضية ملعب ممتلئة بالمياه، ما أثر على مستواها الفني وسط غياب لعدد من لاعباته عنها لظروف تتعلق بالدراسة خارج المحافظة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة فريق العربي 3-صفر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

فوز العربي على الفتوة في دوري كرة القدم للشباب

السويداء-سانا فاز فريق العربي على الفتوة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved