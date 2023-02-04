فوز العربي على عمال السويداء في دوري كرة القدم للسيدات

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على عمال السويداء بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية في افتتاح منافسات إياب الدوري العام للسيدات بكرة القدم.

وسجل لفريق العربي تالا نور الدين ثلاثة أهداف وشهد عامر.

وأشار مدرب فريق عمال السويداء وسام دوارة في تصريح لسانا إلى أن المباراة أقيمت وسط أجواء باردة وماطرة، وأرضية ملعب ممتلئة بالمياه، ما أثر على مستواها الفني وسط غياب لعدد من لاعباته عنها لظروف تتعلق بالدراسة خارج المحافظة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة فريق العربي 3-صفر.

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