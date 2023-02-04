وزير الأوقاف: سورية ومصر كانتا عبر التاريخ الرافعة الأساسية لنشر الاعتدال ومحاربة الفكر الإرهابي

القاهرة-سانا

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن سورية ومصر كانتا عبر التاريخ الرافعة الأساسية لنشر الاعتدال ومحاربة الفكر الإرهابي الذي يستثمر الإسلام سياسياً بعيداً عن معناه الحقيقي.

وقال السيد في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة خلال زيارته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم: إن سورية لها باع طويل في علوم القرآن والأحاديث وفي الرد على الأفكار التكفيرية.

والتقى وزير الأوقاف خلال جولته بعدد من أصحاب دور النشر السورية المشاركة في المعرض، منوهاً بدور الكتاب والناشرين السوريين في مواجهة الحروب الظلامية التي تتعرض لها سورية والمنطقة.

من جهته قال رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في مصر السفير الدكتور بسام درويش في تصريح حول المشاركة السورية في المعرض: إن “الناشر السوري قدم إصدارات متنوعة لاقت إقبالاً من الجميع” مشيراً إلى الدور الحضاري الذي تؤديه سورية بتقديم رسالتها السامية للعالم عبر مشاركاتها الدائمة في الفعاليات الثقافية.

وفي ختام الجولة وقع وزير الأوقاف على إصداراته لعدد من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بأعماله المنشورة.

شارك في الجولة كل من رئيس مجمع الفتح الإسلامي حسام الدين فرفور ومدير أوقاف ريف دمشق خضر شحرور وعضو المجلس العلمي الفقهي أحمد سامر قباني ومدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد.

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