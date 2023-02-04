من الهطولات الثلجية في مدينة الدرباسية شمالي الحسكة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني وباحث روسيان: الحرب الإعلامية الغربية ضد سورية قائمة على التضليل والكذب
2023-02-03
وزير الصحة: استئصال شلل الأطفال بحاجة لتأمين اللقاح والتمويل للحملات الوطنية
2023-02-03
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه والموارد المائية
2023-02-03
بمشاركة سورية: انعقاد المؤتمر الدولي لعلوم التربية
2023-02-02
الوزير الغباش: أهمية وجود استراتيجية للوقاية من العدوى ومكافحتها
2023-02-02
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير شي هونغوي سفيراً مفوضاً فوق العادة للصين
2023-02-02
فيرشينين يبحث مع أصغر خاجي القضايا الدولية والوضع في سورية
2023-02-02
محليات
الأرصاد الجوية تحذر من تشكل السيول والجليد في بعض المناطق خلال اليومين القادمين
2023-02-04
ضبط ورشة تصنع مادة طحينة مغشوشة في الميدان بدمشق
2023-02-04
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2023-02-04
منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتصنيع مادتي المعكرونة والشعيرية بريف دمشق
2023-02-04
توزيع مساعدات مقدمة من روسيا الاتحادية في عربين بريف دمشق
2023-02-04
أمطار في أغلب المحافظات أغزرها 26 مم في القنيطرة
2023-02-04
الزراعة تبدأ حملة لتوزيع غراس التوت مجاناً
2023-02-04
رياضة
اختتام منافسات بطولة السويداء للقوة البدنية للفئات الأنثوية
2023-02-04
أتلتيك بيلباو يفوز على قاديش برباعية في الدوري الإسباني
2023-02-04
تعادل تشيلسي وفولهام دون أهداف في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2023-02-04
أوغسبورغ يفوز على باير ليفركوزن في الدوري الالماني
2023-02-03
أندريسكو تتأهل إلى نصف نهائي بطولة تايلاند للتنس
2023-02-03
أرسنال يجدد عقد لاعبه البرازيلي مارتينيلي
2023-02-03
برونزيتان لسورية في بطولة كأس العرب للتايكواندو
2023-02-03
اقتصاد
الذهب ينخفض 11 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-02-04
بورصة وول ستريت تفتح على انخفاض
2023-02-03
انخفاض الدولار مقابل اليورو
2023-02-03
جهود لإعادة تأهيل البنك الوراثي في مركز إيكاردا لاستعادة 130 ألف عينة بذور من أصول وراثية عالمية
2023-02-03
صندوق النقد الدولي يتوقع أن تعزز الصين النمو العالمي
2023-02-03
استقرار أسعار الذهب
2023-02-03
وضع وحدة إنتاج السائل الآزوتي في مديرية زراعة حلب بالخدمة
2023-02-02
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الشريط الإخباري
انطلاق البطولة الوطنية لعلوم الروبوت لعام 2023 المؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي
الحرارة أدنى من معدلاتها وثلوج على المرتفعات فوق 1100 متر
جهود لإعادة تأهيل البنك الوراثي في مركز إيكاردا لاستعادة 130 ألف عينة بذور من أصول وراثية عالمية
وزير الصحة: استئصال شلل الأطفال بحاجة لتأمين اللقاح والتمويل للحملات الوطنية
ثلاثة أفلام سورية تشارك في مهرجان سينمانا في سلطنة عمان
مجلس الأمن الروسي يناقش مكافحة الإرهاب
الأرصاد الجوية لـ سانا: هطولات ثلجية ومطرية وأجواء شديدة البرودة اعتباراً من مساء اليوم
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه والموارد المائية
الشاعرة السورية دانا أبو محمود تصل للمرحلة نصف النهائية من مسابقة أمير الشعراء بالإمارات
لافروف: روسيا تلعب دوراً مهما في العالم متعدد الأقطاب
من الهطولات الثلجية في مدينة الدرباسية شمالي الحسكة
2023-02-04
الهطولات الثلجية في مدينة الدرباسية
2023-02-04
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