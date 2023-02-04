الخارجية الصينية: بكين تحترم السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول

بكين-سانا

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أنه نظراً للدخول غير المقصود للمنطاد الجوي الصيني إلى المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة، قام الجانب الصيني بالتحقق من الأمر وتواصل مع الجانب الأمريكي حول ذلك.

ووفقاً لتقارير ذكر مسؤولون بارزون من وزارة الخارجية الأمريكية أمس أنه وبسبب دخول منطاد جوي صيني دون طيار المجال الجوي الأمريكي، قرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأجيل زيارته المخططة إلى الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث قوله في بيان رداً على إعلان الولايات المتحدة تأجيل زيارة بلينكن إلى الصين: إن منطاداً جوياً مدنياً استخدم للبحوث وبشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، ونتيجة لتأثره بالرياح الغربية وقدرته المحدودة على التوجيه الذاتي انحرف بعيداً عن مساره المخطط.

وقال المتحدث: “إنه وضع غير متوقع تماما نتج عن قوة قاهرة والحقائق واضحة جداً”، مؤكداً أن الصين تعمل بدقة دائما بما يتماشى مع القانون الدولي، وتحترم السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، ومضيفاً “إنه لا نية عند الصين للانتهاك وإنها لم تنتهك أبداً الأراضي أو المجال الجوي لأي دولة سيادية”.

وتابع المسؤول الصيني: إن بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة قاموا بتضخيم الأمر لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها، وإن الجانب الصيني يعارض ذلك بحزم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency