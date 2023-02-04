موسكو: دعوات الغرب لأفريقيا إلى عدم التعاون مع روسيا ذات أثر عكسي

موسكو-سانا

قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أزوروف: إن مطالبة الدول الغربية الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا أعطت أثراً عكسياً.

وأشار أزوروف في تصريح لوكالة سبوتنيك إلى أن “مطالب الغرب بعدم التعاون مع روسيا لها تأثير عكسي، لأن محاولة الإملاء وفرض قواعد الغرب على دول أخرى يتسبب في رد فعل حاد من العديد من الدول الأفريقية التي مثلها مثل روسيا، لديها سيادة وتدافع عنها”.

واعتبر أزوروف أن محاولات الدول الغربية لاتهام روسيا بنوع من الأنشطة الخبيثة في أفريقيا مفلسة.

وفي وقت سابق نبه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى إن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا، وتسعيان لاستعادة الاستعمار الأفريقي.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر في نيسان الماضي قانونا زعم فيه وجود نشاط روسي خبيث في أفريقيا، بهدف محاولة فرض عقوبة ضد دول القارة السمراء التي تتعاون مع روسيا في بعض المجالات، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في الـ 24 من الشهر الماضي أن الدعاية الغربية والتصريحات التي تزعم بأن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد دعاية، لافتاً إلى أن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأفريقية، بل تقدم الدعم فقط اعتماداً على طلب منها.

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