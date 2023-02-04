قراء صحيفة ديلي ميل البريطانية يطالبون زيلينسكي بالاستسلام

لندن-سانا

طالب قراء صحيفة ديلي ميل البريطانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإعلان الاستسلام من أجل إرساء السلام بعد تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة.

ونقلت روسيا اليوم عن القراء تقديرهم لخطاب بوتين في ذكرى هزيمة النازية في ستالينغراد، والذي حذر فيه من أن موسكو سترد على تهديدات الغرب الذي يزود أوكرانيا بمركبات مدرعة ثقيلة، ولن يتوقف الرد على تدمير هذه المدرعات ويجب على الجميع فهم ذلك.

وكتب أحد القراء إنه “يجب على زيلينسكي الاستسلام من أجل أن يأتي السلام”، في حين رأت إحدى المتابعات أنه كان من الممكن تجنب كل هذا إذا لم يشعر حلف شمال الاطلسي “الناتو” أساساً بالحاجة إلى التوسع إلى حدود هذه القوة النووية.

كما علق أحد القراء بالقول: “إن الولايات المتحدة طلبت هذا الصراع.. إنهم لا يدافعون عن حدودهم لكنهم يحاولون هزيمة روسيا ويجب إدانة زيلينسكي بارتكاب جرائم حرب”، في حين دعا اخرون الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن مضايقة روسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc