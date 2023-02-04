زاخاروفا: كلام بوريل حول رفض روسيا المفاوضات بشأن أوكرانيا كذب وافتراء

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول افتقار روسيا للإرادة السياسية من أجل المفاوضات حول أوكرانيا بـ “الكذب والافتراء”.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في بيان اليوم: “إن بوريل بطريقته المعتادة يكذب ونود أن نذكركم بأن روسيا كررت مراراً من على جميع المنابر ومختلف المستويات بشأن انفتاحها على المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا دون شروط أولية وغير مقبولة، لكن كييف هي التي تركت المفاوضات مرهونة بالخارج”، مؤكدة أن دعوة بوريل لتزويد نظام كييف بالأموال تعني استمرار توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، واستثماراً في إطالة أمد الصراع وليس البحث عن حل غير عسكري.

وأضافت زاخاروفا: يبدو أن بوريل نسي عن عمد أنه بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فإن أي مفاوضات مع القيادة الروسية محظورة من الناحية القانونية.

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