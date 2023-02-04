الجيش الجزائري يقبض على إرهابيين اثنين جنوب البلاد

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على إرهابيين في ولاية برج باجي مختار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن الجيش الوطني الشعبي تمكن من خلال تنفيذ عملية نوعية من القبض على إرهابيين اثنين في منطقة برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012″، مشيرة إلى أنه تم ضبط بندقية ومسدس وكمية من الذخيرة بحوزتهما.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أمس القبض على إرهابي في ولاية تمنراست جنوب الجزائر.

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