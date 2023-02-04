SCS-NET

الجيش الجزائري يقبض على إرهابيين اثنين جنوب البلاد

2023-02-03

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على إرهابيين في ولاية برج باجي مختار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن الجيش الوطني الشعبي تمكن من خلال تنفيذ عملية نوعية من القبض على إرهابيين اثنين في منطقة برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012″، مشيرة إلى أنه تم ضبط بندقية ومسدس وكمية من الذخيرة بحوزتهما.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أمس القبض على إرهابي في ولاية تمنراست جنوب الجزائر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الجيش الجزائري يعتقل خمسة إرهابيين

الجزائر-سانا أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم اعتقال خمسة إرهابيين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved