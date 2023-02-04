أرسنال يجدد عقد لاعبه البرازيلي مارتينيلي

لندن-سانا

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم عن تجديد تعاقده مع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينيلي لفترة طويلة.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم تجديد عقد الجناح الدولي البرازيلي صاحب الـ 22 عاماً، ليبقى في صفوف الفريق حتى العام 2027.

وكان مارتينيلي ضمن الفريق الأولمبي البرازيلي الذي توج بذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021 قبل أن يتم استدعاؤه في العام التالي إلى المنتخب الأول للمرة الأولى، وكان ضمن التشكيلة التي خاضت المونديال الأخير في قطر العام الماضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc