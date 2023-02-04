برونزيتان لسورية في بطولة كأس العرب للتايكواندو

أبوظبي-سانا

حقق لاعبا منتخب سورية للتايكواندو محمد كمون وماهر خضراء ميداليتين برونزيتين في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي أوضح لسانا أن ما حققه لاعبا المنتخب يعد إنجازاً مهما كون مشاركتهما هي الأولى خارجيا لافتاً إلى أن البطولة شهدت مشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 20 منتخباً.

ويشارك منتخبنا ببطولة الفجيرة المصنفة من الاتحاد العالمي للتايكواندو والتي ستبدأ منافساتها بعد غد.

هناء صقور

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