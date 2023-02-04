استشهاد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص ميليشيا قسد بريف دير الزور

دير الزور-سانا

استشهد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصيب مواطن آخر برصاص مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها قمع مظاهرة ضدها بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا قسد أطلقت النار مباشرة على عشرات من الأهالي الذين خرجوا في تظاهرة ضدها في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد طفل 13 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة وإصابة أحد الأهالي.

وبينت المصادر أن عدداً من الأهالي استولوا على سيارة تابعة للميليشيا التي فرضت حظر تجوال كامل على بلدة الصبحة وقرية أبريهة وسط تحليق لطيران الاحتلال الأمريكي في سماء المنطقة، وذلك بالتزامن مع قيام أهالي بلداتي العزبة ومعيزيلة بالريف الشمالي بمنع رتل تابع لميليشيا قسد من التوجه إلى بلدة الصبحة وقرية أبريهة لقمع المتظاهرين.

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