منتخب سورية بكرة القدم للشباب يفوز على نظيره القطري ودياً

أبو ظبي-سانا

فاز منتخب سورية لكرة القدم للشباب على نظيره القطري اليوم بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في ختام معسكره التدريبي الذي يقيمه في الإمارات العربية المتحدة تحضيراً لنهائيات آسيا في أوزبكستان.

وسجل أهداف منتخبنا كل من محمود الأسود في الدقيقة الـ 50 ومحمود مهنا في الدقيقة الـ 70 والـ 73 والياس سفر في الـ 85.

وهذه هي الودية الرابعة لمنتخبنا في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في دبي، حيث خسر أمام المنتخب نفسه بثلاثة أهداف لهدف، وخسر أمام منتخب الصين بهدف مقابل لا شيء، وفاز عليه أيضاً بهدفين لهدف.

محمد الخاطر

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