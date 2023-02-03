مقتل شخص بإطلاق نار في ولاية تينيسي الأمريكية

نيويورك-سانا

قتل شخص وأصيب أحد ضباط الشرطة بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار وقع اليوم في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب التحقيقات في الولاية قوله في بيان: إن شخصاً أطلق النار على ضابط شرطة في مكتبة عامة بمدينة ممفيس فبادر زملاء الأخير للرد، ما أدى الى مقتل المسلح.

ويخضع استخدام الشرطة الامريكية للعنف للتحقيق على نطاق واسع في البلاد بعد مقتل شاب من أصل إفريقي يدعى “تاير نيكولز” على أيدي خمسة من ضباط شرطة مدينة ممفيس ليكون أحدث ضحايا عنف هذه الشرطة.

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