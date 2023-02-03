بعد فوزه على الجيش.. الوثبة يستعيد صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

استعاد فريق الوثبة صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الجيش بهدف وحيد في ختام مرحلة الذهاب من المسابقة.

وسجل هدف الوثبة في المباراة التي جرت على ملعب الباسل بحمص وائل الرفاعي بالدقيقة 67.

وفي ملعب الباسل باللاذقية حقق تشرين فوزاً صعباً على الاتحاد أهلي حلب بهدفين لهدف.

سجل هدفي تشرين كل من نصوح نكدلي من ركلة جزاء وخالد المبيض في الدقيقتين 54 و91، فيما سجل هدف الأهلي مصطفى شيخ يوسف بالدقيقة 27.

بدوره حقق جبلة فوزاً مستحقاً على الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل ثلاثية جبلة في المباراة التي جرت على ملعب البعث بجبلة، كل من عبد القادر عدي ومحمود البحر من ركلة جزاء وسلطان السلطان بالدقائق 2 و69 و98.

كما فاز الفتوة على المجد بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الجلاء بدمشق، سجلهما عبد الرحمن الحسين وعدي جفال بالدقيقتين 39 و77.

وسيطر التعادل السلبي على مباراة الطليعة وضيفه حطين في ملعب حماة البلدي.

وعلى ضوء هذه النتائج استعاد الوثبة صدارة ترتيب الفرق في نهاية مرحلة الذهاب برصيد 20 نقطة، يليه كل من جبلة والجيش والاتحاد أهلي حلب، ولكل منهم 19 نقطة ثم الفتوة بـ 18 نقطة فتشرين بـ 14 والكرامة بـ 10 نقاط فالوحدة بـ 9 نقاط والطليعة وحطين لكل منهما 7 نقاط وأخيراً المجد بنقطتين.

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من مباراة تشرين والاتحاد أهلي حلب..

من مباراة المجد والفتوة..

من مباراة الوثبة والجيش..

من مباراة الطليعة وحطين..