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إصابة فلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة بيت دجن الأسبوعية

2023-02-03

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة الأسبوعية في القرية ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تعتدي بشكل دائم على الفلسطينيين في قرية بيت دجن بغية سرقة أراضيهم، وإقامة مستوطنات، وتوسيع أخرى في المنطقة.

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