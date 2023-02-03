الجيش الروسي يواصل تقدمه على محور دونيتسك ويسقط مقاتلة أوكرانية

موسكو-سانا

واصلت القوات الروسية تقدمها على محور دونيتسك، وسيطرت على مناطق مهمة، وأسقطت طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في منطقة خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول مجريات العملية العسكرية الروسية: “إن القوات المسلحة الروسية اتخذت خطوطاً ونقاطاً أكثر استراتيجية في هجومها على محور دونيتسك، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك أكثر من 40 جندياً، وعلى اتجاه كراسنوليمان أكثر من 70 جندياً”.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية دمرت منشأة لتخزين الوقود والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، بالقرب من قرية كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية دمرت راجمة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع في منطقة أنطونوفكا بالقرب من خيرسون ومنصة إطلاق صواريخ من طراز “توتشكا أو” ونظام دفاع جوي من طراز “ناساماز” نرويجي الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية الفضائية للجيش الروسي أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية، من طراز “ميغ-29” في منطقة خيرسون.

ووفق بيان الوزارة تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 382 طائرة، و 206 مروحيات، و 3008 طائرات دون طيار، و403 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و7723 دبابة، ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1004 راجمات صواريخ متعددة و 3988 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و 8255 مركبات عسكرية خاصة.

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