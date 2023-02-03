الخارجية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال المتواصلة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مجدداً من تداعيات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدة أنها تمثل حرباً مفتوحة على الوجود الفلسطيني وتقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي كان أحدثها عمليات الهدم واسعة النطاق في بلدة دوما جنوب نابلس ومنطقة وادي القلط جنوب أريحا وبلدة كفر الديك غرب سلفيت، إضافة إلى بلدة مسافر يطا جنوب الخليل ومنطقة الأغوار التي تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات جسيمة تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني فيها، وكذلك حملات الاستيلاء على الأراضي كما حصل في بلدتي حزما وجبع شمالي وشرق القدس.

وجددت الخارجية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها وإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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