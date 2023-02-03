جنرال سابق: مخزون الجيش البريطاني سينضب في يوم واحد في حال مواجهة روسيا عسكرياً

لندن-سانا

كشف القائد السابق للقوات المشتركة البريطانية الجنرال ريتشارد بارونز أنه في حال وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا فإن مخزون الجيش البريطاني من القذائف سينضب في يوم واحد.

وقال بارونز في مقال نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية: إن توزيع ميزانية الدولة على قطاعات غير وزارة الدفاع ساهم بتأزم وضع الجيش، موضحاً أن الجيش البريطاني يعاني أيضا من نقص في الأفراد، حيث خضع في العام الماضي نصف الموظفين فقط لتدريبات أساسية ولم يقم أحد تقريباً بإجراء تدريبات على مستويات أعلى.

وتابع: إن سنوات من انخفاض إنتاج الذخيرة تعني نفاد مخزون الجيش من بعض أنواع الأسلحة الرئيسية، ولإعادة بناء الجيش للتعامل مع هجوم روسي مفاجئ سيتطلب ذلك ثلاثة مليارات جنيه إضافية هذا العام وكل عام على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأضاف بارونز: إن عمر الدبابات والمدرعات وقطع المدفعية البريطانية أكثر من 30 عاماً، وإن عدد القوات المسلحة في الجيش يتجه ليصبح أقل من 76 ألف جندي أي نحو نصف حجم الجيش في الحرب الباردة.

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