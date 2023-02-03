هيئة شؤون الأسرى تحذر من تدهور صحة الفلسطينية ياسمين شعبان في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية من تدهور الحالة الصحية للأسيرة ياسمين شعبان، جراء ظروف الاعتقال القاسية التي تعانيها وباقي الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن الأسيرة شعبان تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى في ظل ظروف حياتية وصحية صعبة وعزل قاهرة.

والأسيرة ياسمين شعبان 40 عاماً من مدينة جنين، واعتقلت في الأول من آذار 2022 وأمضت في معتقلات الاحتلال سابقا خمس سنوات، وأفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

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