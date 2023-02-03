مباحثات سورية عراقية في مجال المياه والموارد المائية

بغداد-سانا

بحث وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح آفاق تطوير التعاون المشترك بين البلدين، في مجال المياه والموارد المائية.

وأشار السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا ببغداد إلى أن اللقاء ركز على أهمية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، وعلى ضرورة العمل على تطويرها بما يخدم الأمن والاستقرار ومصالح الشعبين.

وبين الدندح أن الجانبين بحثا آفاق التعاون المشترك في مجال المياه والموارد المائية، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتوحيد المواقف لمواجهة تحديات نقص المياه، وخاصة بعد تعرض بلدان المنطقة لموجة جفاف لسنوات متتالية وتعرض منشآت الري للضرر، نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية عليها، ولا سيما إرهابيي “داعش”.

من جانبه أكد عبد الله ضرورة توحيد الرؤى ومواصلة العمل معاً من أجل الارتقاء بالواقع الإروائي في البلدين، وإقامة الندوات وورشات العمل وتطوير ملاكات الموارد المائية في البلدين واستمرار تبادل الزيارات على المستويين الوزاري والفني، حيث كان هناك مؤخراً مشاركة لوزير الموارد المائية السوري الدكتور تمام رعد في مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في آذار الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.

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