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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية: انعقاد المؤتمر الدولي لعلوم التربية
2023-02-02
الوزير الغباش: أهمية وجود استراتيجية للوقاية من العدوى ومكافحتها
2023-02-02
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير شي هونغوي سفيراً مفوضاً فوق العادة للصين
2023-02-02
فيرشينين يبحث مع أصغر خاجي القضايا الدولية والوضع في سورية
2023-02-02
روسيا وإيران: ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها
2023-02-02
مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني بين سورية والبارغواي
2023-02-01
(ملف الكيميائي) … تسييس وتزوير للحقائق لاستهداف سورية
2023-02-01
محليات
القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة بدمشق
2023-02-02
التجارة الداخلية تنفي السماح لإحدى الشركات باستيراد السيارات
2023-02-02
احتراق سرفيس بالكامل على أوتوستراد جبلة اللاذقية
2023-02-02
ميليشيا (قسد) تختطف 134 مواطناً من أهالي الرقة وبلدة صرين بريف حلب
2023-02-02
طقس الجمعة.. بقاء فرصة هطول الأمطار فوق الساحل وتحذير من حدوث الصقيع والضباب ليلاً
2023-02-02
مجلس الشعب يقر مشروع قانون ترخيص حيازة بندقية حربية ويناقش قضايا تتصل بعمل وزارة الداخلية
2023-02-02
انطلاق معرض السوق الخيري للأشخاص ذوي الإعاقة
2023-02-02
رياضة
الفرنسي فاران يعلن اعتزاله دولياً
2023-02-02
واتسون تبلغ ربع نهائي بطولة تايلاند للتنس
2023-02-02
هيتينغا مدرباً لأياكس أمستردام حتى نهاية الموسم
2023-02-02
رائد أبو عسلي تميز في رماية السكيت وطموحات للمشاركة ببطولات خارجية
2023-02-02
الأرجنتيني هيكتور كوبر مديراً فنياً لمنتخب سورية لكرة القدم
2023-02-02
برشلونة يفوز على ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني
2023-02-02
نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون ويصل لنهائي كأس الرابطة الإنكليزية
2023-02-01
اقتصاد
وضع وحدة إنتاج السائل الآزوتي في مديرية زراعة حلب بالخدمة
2023-02-02
أضرار جزئية وكلية تطال 220 بيتاً بلاستيكياً في طرطوس جراء الأحوال الجوية
2023-02-02
النهوض بالمناطق الصناعية والحرفية أولوية في ريف دمشق
2023-02-02
روسيا تعلن ارتفاع احتياطياتها الدولية إلى نحو 598 مليار دولار
2023-02-02
وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل صعود أسهم ميتا
2023-02-02
هبوط اليورو بعد قرار رفع الفائدة من المركزي الأوروبي
2023-02-02
بمشاركة 75 شركة.. افتتاح مهرجان (صنع في سورية) في صالة الجلاء الرياضية بدمشق
2023-02-02
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الشريط الإخباري
الوزير الغباش: أهمية وجود استراتيجية للوقاية من العدوى ومكافحتها
مجلس الشعب يقر مشروع قانون ترخيص حيازة بندقية حربية ويناقش قضايا تتصل بعمل وزارة الداخلية
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير شي هونغوي سفيراً مفوضاً فوق العادة للصين
فيرشينين يبحث مع أصغر خاجي القضايا الدولية والوضع في سورية
المركزي يعدل قائمة فئة من المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة
شهود من دوما.. مزاعم الهجوم الكيميائي باطلة
المركزي: إصدار نشرتين يوميتين باسم نشرة الحوالات والصرافة ونشرة المصارف
السفير عطية: سورية لا تعترف بـ (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره لأنه أنشئ بناء على ضغوط غربية-فيديو
روسيا وإيران: ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها
2023-02-02
المؤتمر الصحفي لمندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2023-02-02
manhal
سابق
القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة بدمشق
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