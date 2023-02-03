اللجنة التوجيهية المخصصة لوضع السياسة الوطنية للصناعات الإبداعية تعقد اجتماعها الأول

دمشق-سانا

استمراراً للمشروع الوطني للصناعات الإبداعية الذي أطلقته وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجامعة الافتراضية السورية وتنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للصناعات الإبداعية.

عقدت اللجنة التوجيهية المخصصة لوضع السياسة الوطنية اجتماعها الأول وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح مناقشة مجموعة من الأفكار وأوراق العمل لوضع الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذه الصناعات وتحديد السياسة الوطنية للصناعات الإبداعية وصولاً إلى وضع استراتيجية وبرامج تنفيذية شاملة لدعمها وتعزيزها والإشراف على خطوات تنفيذها.

وضمت اللجنة كلاً من: رئيس الجامعة الافتراضية السورية ومعاون وزير الثقافة، ورئيس الهيئة العليا للبحث العلمي، ورئيس هيئة التميز والإبداع، ومدير عام مكتبة الأسد الوطنية، ومستشار وزيرة الثقافة، وممثلين عن وزارة الصناعة، وجامعة دمشق _كلية العمارة، ومديرة الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة الثقافة، ومعاون مدير عام مكتبة الأسد الوطنية.

يذكر أن مؤتمر الصناعات الإبداعية انطلق في الرابع عشر من شهر كانون الأول المنصرم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، واستمر لمدة يومين بهدف التعريف بمفهوم الصناعات الإبداعية والبحث في مجالاتها ومقومات نجاحها وأهميتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

أماني فروج

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