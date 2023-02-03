القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة بدمشق

دمشق-سانا

ألقى قسم شرطة المزة الغربي بدمشق القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة مروجي المواد المخدرة وإلقاء القبض على مرتكبيها تمكن قسم شرطة المزة الغربي من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة في محلة المزة وضمن أحياء مدينة دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة وترويجها عن طريق برنامج الواتس آب في التواصل بينهم وبين المروجين والمتعاطين.

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