روسيا والصين: ضرورة بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا ًوديمقراطية

موسكو-سانا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والنائب الأول لوزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو على حماية السيادة والأمن والمصالح التنموية لبلديهما بشكل صارم وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم.

وأضاف البيان: إن لافروف وتشاو تشو أكدا خلال اجتماعهما على رفض سياسات المواجهة ومحاولات الدول الفردية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لكبح تنميتها من خلال العقوبات والأساليب غير المشروعة.

ونوه لافروف بالتعاون مع بكين في الأمم المتحدة ومجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، لافتا إلى أن العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي بما يتماشى مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين خلال محادثاتهما أواخر العام الماضي.

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