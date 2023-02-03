بيسكوف: روسيا ستستخدم كل إمكاناتها وقدراتها للرد على تسليح الغرب لأوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده ستستخدم كل إمكاناتها وقدراتها للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بيسكوف قوله في تصريح اليوم: “إن مع ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعي ستستخدم روسيا إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد في العملية العسكرية الخاصة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر في وقت سابق أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديداً مباشراً للأمن الروسي، مشيراً إلى أن بلاده مضطرة مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي عليها.

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