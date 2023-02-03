بيت السينما يعرض للمرة الثانية فيلما للمخرج مارتن ماكدونا

دمشق-سانا

حضر جمهور بيت السينما مساء اليوم فيلم الكوميديا السوداء والجريمة (ثلاث لوحات خارج إيبينغ ميسوري) من تأليف وإخراج وإنتاج الإنكليزي مارتن ماكدونا وهي المرة الثانية التي يعرض فيها فيلم له ضمن هذا المشروع.

الفيلم حاصل على جائزتي أوسكار أفضل ممثلة رئيسية للممثلة فرانسيس ماكدورماند وأفضل ممثل ثانوي للممثل سام روكويل وجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2017 وشارك في بطولته ووودي هارلسون وجون هوكس وبيتر دينكلاج.

ويحكي الفيلم المأخوذ عن حادثة حقيقية في أميركا قصة أم مطلقة ومفجوعة بمقتل ابنتها المراهقة قبل حوالي سبعة أشهر وهي مستاءة من تقاعس الشرطة في الكشف عن الجاني ما يدفعها لاستئجار ثلاث لوحات بجانب منزلها والتي يمكن قراءتها بشكل متسلسل عبر ثلاث عبارات تطرح تساؤلات حول الجريمة واتهامات بالإهمال وعدم المسؤولية من قبل سلطات البلدة.

لا تلبث الأحداث ان تتشابك مع تعاطف سكان البلدة مع الأم بداية وامتعاض (ويلوغبي) حاكم البلدة من مغزى اللوحات الثلاث لتتعرض الأم بعدها لعدة مضايقات وتتصاعد الأحداث على إثر انتحاره ظناً من الناس أنها كانت السبب وراء هذه الحادثة بما سببته له من ضغط نفسي لتتضح كل تلك الملابسات على يد ضابط الشرطة دكسون فيما بعد.

وعن اختيار الفيلم قال المخرج فراس محمد أحد المشرفين على مشروع بيت السينما في تصريح لسانا: اخترنا هذا الفيلم كونه جاء من أفضل الأفلام في عام عرضه ولامتلاك صانعه آلية خاصة في كتابة السيناريو تمتاز بالسلاسة والبساطة مع العمق بذات الوقت وهو من أفضل كتاب السيناريو حالياً على الساحة العالمية.

وبين أن عرض أفلام ماكدونا يعتبر فرصة لجمهور بيت السينما لمشاهدة هذا النوع من الأفلام وللاطلاع على أداءات ممثليه.

ومشروع بيت السينما تقيمه المؤسسة العامة للسينما بإشراف المخرجين فراس محمد ورامي نضال بشكل نصف شهري ودوري في سينما كندي دمشق.

محمد سمير طحان

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