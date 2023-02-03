خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 63 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: “إن من بين الخروقات محاولة تسلل في مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و6 خروقات بقصف مدفعي، و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency