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خمس إصابات جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة درعا

2023-02-02

درعا-سانا

أصيب خمسة مواطنين مساء اليوم جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب جسر الضاحية غرب مدينة درعا.

وذكر مصدر طبي في مشفى درعا الوطني لمراسلة سانا أنه وصل المشفى مصابان اثنان بجروح خفيفة ومتوسطة ناجمة عن الانفجار ويتلقيان العلاج اللازم حالياً.

ونقلت فرق الهلال الاحمر العربي السوري 3 مصابين جراء الانفجار أيضاً إلى مشفى الرحمة التخصصي في المدينة.

وأصيب أمس ستة عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف دورية لهم على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا.

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