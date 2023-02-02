بوتين: الأيديولوجية النازية في شكلها الحديث تشكل تهديداً مباشراً للأمن الروسي

موسكو-سانا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديداً مباشراً للأمن الروسي، مشيراً إلى أن بلاده مضطرة مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي عليها.

وشدد بوتين خلال كلمة له اليوم، بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة النازيين في معركة ستالينغراد على أن بلاده لديها ما ترد به على التهديدات التي تتعرض لها، وأن الرد لن يقتصر على المدرعات والدبابات وحدها، مشيراً إلى أن روسيا تمتلك العديد من الأصدقاء حول العالم، بما في ذلك في القارة الأمريكية، وفي أمريكا الشمالية وأوروبا، على الرغم من الدعاية الفاسدة التي تقوم بها الدول الغربية ضدها.

وجدد بوتين التأكيد على أن الهدف النهائي للعملية العسكرية في أوكرانيا هو تحرير دونباس، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا، لافتاً إلى أن الغرب كان يحاول إنشاء منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا، وأنه تم إطلاق عملية خاصة لمنع ذلك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق اليوم أن دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، تسعى إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا، وهذا الأمر أصبح واضحاً، ولا سيما من خلال مواصلة ضخ الأسلحة لنظام كييف.

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