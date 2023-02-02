الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير عدة عربات قتالية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن قواتها المسلحة قضت على أكثر من 200 جندي أوكراني في عدة محاور، ودمرت عدة عربات قتالية ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في عدة مناطق.

وجاء في بيان الوزارة ..في اتجاه كوبيانسك:

ألحقت الضربات الجوية والمدفعية من قبل مجموعة قوات المنطقة العسكرية الغربية الروسية إصابات نارية بوحدات من اللواء الآلي 92 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 25 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير مركبة قتالية مصفحة ومركبتين عسكريتين وثلاث مركبات عسكرية أوكرانية من راجمات الصواريخ من طراز غراد في ضواحي بلدة فولتشانسك بمنطقة خاركوف.

على محور كراسنو ليمانسكي:

نتيجة لنيران المدفعية والعمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها وحدات تجمع القوات في المنطقة العسكرية الوسطى هُزمت وحدات من لواء الهجوم 95 المحمول جواً التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كارمازينوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وفي حراج سيربريانسك، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال يوم واحد أكثر من 100 جندي أوكراني وست مركبات قتالية مدرعة ومدفع (هاوتزر دي30).

على اتجاه دونيتسك:

تواصلت العمليات الهجومية لوحدات المنطقة العسكرية الجنوبية من القوات الروسية، حيث استهدفت طائرات الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية وحدات من لواء المشاة الميكانيكي 59 التابع للقوات الأوكرانية واللواء الثالث للحرس الوطني الأوكراني في محيط بلدتي بيرفومايسكوي وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك، وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابة وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز مستا بي ومدفع هاوتزر دي 30.

في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه:

تم نتيجة لنيران المدفعية والأعمال النشطة لمجموعة فوستوك من القوات الروسية القضاء على أكثر من 65 جندياً أوكرانياً من لواء الدفاع الإقليمي 110 بالقرب من بلدة بولتافكا بمنطقة زابوروجيه ومن اللواء الميكانيكي 72 بالقرب من أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما جرى تدمير أربع مركبات قتالية مصفحة ومركبتين تابعتين للقوات الأوكرانية.

وفي اتجاه خيرسون:

ونتيجة القصف المدفعي في محيط مدينة خرسون وبلدة زمييفكا بضواحي مدينة خيرسون تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية.

ووفق البيان استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية بالقصف 78 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، إضافة إلى مراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 105 مقاطعات، وتم تدمير راجمة صواريخ من طراز هيمارس وأخرى من طراز ملرس أمريكيتي الصنع بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة مالينوفكا بجمهورية دونيتسك ودروجليوبوفكا بمنطقة زابوروجيه، وتم تدمير ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية.

وفي اتجاه زابوروجيه:

دمر طيران القوات الجوفضائية الروسي في بلدة مالوكاترينوفكا محطة رادار للكشف عن أهداف على ارتفاعات منخفضة من طراز دي 635، إضافة إلى محطة رادار للقتال المضاد للبطاريات آن-تي بي كيو37 أمريكي الصنع.

وبحسب البيان أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي أربع قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، فوق بلدة غوليكوفو وكريمنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وبيرستوفوي في منطقة خاركوف، وبيشانايا في منطقة خيرسون.

وبحسب البيان تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 381 مقاتلة و206 مروحيات و3001 طائرة مسيرة و402 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و7719 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و1003 مركبات قتالية من راجمات صواريخ متعددة، و3981 وحدة مدفعية ميدان وهاون، وكذلك 8249 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

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